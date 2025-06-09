Россиянам напомнили о большом штрафе за мусор в подъезде

При систематическом оставлении мусора соседом в подъезде рекомендуется сначала попытаться решить вопрос мирным путем — посредством личной беседы. В случае отсутствия результата следует обратиться в управляющую организацию или ТСЖ, сотрудники которых уполномочены провести разъяснительную работу с нарушителем, в том числе через официальные объявления или профилактические беседы.