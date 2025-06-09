Россиянам напомнили о большом штрафе за мусор в подъезде

Нарушители, оставляющие бытовые отходы в подъездах жилых домов, могут получить немалый штраф. Об этом сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с агентством «Прайм».
За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по статье 8.2 КоАП РФ. Первичное нарушение влечет наложение штрафа в размере от 2 до 3 тысяч рублей, при повторном совершении аналогичного правонарушения в течение года сумма взыскания увеличивается до 3−5 тысяч рублей.
При систематическом оставлении мусора соседом в подъезде рекомендуется сначала попытаться решить вопрос мирным путем — посредством личной беседы. В случае отсутствия результата следует обратиться в управляющую организацию или ТСЖ, сотрудники которых уполномочены провести разъяснительную работу с нарушителем, в том числе через официальные объявления или профилактические беседы.
Ранее в Госдуме РФ предложили увеличить штрафы для водителей машин и мотоциклов, работа которых превышает допустимый уровень шума.