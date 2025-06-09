Минтранс: востребованные чартеры из Беларуси летают в Турцию, Египет и Китай

В Министерстве транспорта и коммуникаций рассказали о востребованных чартерах из Беларуси, которые летают в Турцию, Египет и Китай, сообщает «Первый информационный».
В частности, глава Минтранса Алексей Ляхнович отметил рост на авиаперевозки в 2025-м на 7% с учетом ограниченных провозных мощностей. И подчеркнул, что спрос на авиаперевозки является большим.
Самыми востребованными чартерами из Беларуси он назвал такие направления как: Турция, Египет, Китай (Урумчи). И добавил, что, например, в ту же Турцию пассажиры не всегда могут купить прямой билет и вынуждены летать через Москву или другие страны.
Еще Ляхнович сказал, что на данный момент в условиях ограниченных провозных мощностей тарифы на перелеты являются оптимальными.
И добавил, что при увеличении мощностей у «Белавиа» будет появляться больше самолетов, станет меньше спроса на перевозку, и билеты подешевеют.
— То есть удовлетворение спроса больше, получается, цены пойдут вниз, — констатировал глава Минтранса.
К слову, недавно флот «Белавиа» пополнился новым для белорусской авиации Airbus A330−200: «Возможность совершать дальнемагистральные рейсы и открывать новые маршруты».
Между тем синоптик Дмитрий Рябов пообещал белорусам «персиковое» лето 2025: «Жарче нормы из-за горячих атмосферных монстров, но и с периодами, когда нужны будут куртки».