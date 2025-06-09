Apple отложит запуск обновленных приложений в iOS до 2027 года

Согласно данным Гурмана, в приложениях должна была появиться поддержка искусственного интеллекта (ИИ). Он напомнил, что в марте Apple приобрела стартап Mayday Labs, который ранее разработал приложение-менеджер планирований для iPhone и Mac. Это приложение позволяло организовывать мероприятия и встречи на основе имеющихся данных. По мнению эксперта, аналогичный функционал будет реализован в новом «Календаре».