Apple отложит запуск обновленных приложений в iOS до 2027 года

Компания Apple сообщила о том, что запуск некоторых перспективных функций в iOS будет отложен до 2026 года. Об этом стало известно из публикации Bloomberg.
По информации, полученной от обозревателя агентства Марка Гурмана, в iOS 26 должны были быть представлены обновлённые версии встроенных сервисов «Календарь» и «Здоровье». Однако незадолго до запланированного анонса компания приняла решение отложить запуск обновлений.
Согласно данным Гурмана, в приложениях должна была появиться поддержка искусственного интеллекта (ИИ). Он напомнил, что в марте Apple приобрела стартап Mayday Labs, который ранее разработал приложение-менеджер планирований для iPhone и Mac. Это приложение позволяло организовывать мероприятия и встречи на основе имеющихся данных. По мнению эксперта, аналогичный функционал будет реализован в новом «Календаре».
Приложение «Здоровье» также будет работать с использованием ИИ. Сервис будет собирать данные со смартфона и других умных устройств, анализировать их и предоставлять пользователю рекомендации. По прогнозам аналитика, новые версии приложений появятся в 2026 году, в iOS 27.
Apple планирует представить новые версии iOS и других операционных систем на мероприятии, которое состоится 9 июня.
Добавим, новое программное обеспечение iOS 26 будет представлено в трех вариантах: iPadOS 26 — ОС для планшетов, macOS 26 — для макбуков, и традиционно — для iPhone. Без поддержки рискуют оказаться модели смартфонов iPhone Xs, Xs Max и Xr.