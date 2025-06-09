Суд обязал снести торговый центр во Владивостоке

Напомним, что торговый центр расположен в районе трамвайного кольца на остановке Баляева. Земельный участок, на котором стоит здание, сдан в аренду компании «Самоцвет» на срок до декабря 2028 года.

Ранее на Спортивной начали сносить несколько торговых центров. Оба ТЦ появились без разрешения, в связи с чем суд признал их незаконными и обязал снести здания.