Суд обязал снести торговый центр во Владивостоке

Как сообщили в пресс-службе, в суд обратились сразу три ведомства: администрация города Владивостока, управление градостроительства и управление муниципальной собственности. Они указали, что ООО «Специализированный застройщик “Парковые высоты”» возвело трехэтажное нежилое здание без получения разрешения на строительство и ввода объекта в эксплуатацию.
Истцы настаивали на признании здания незаконным и требовали обязать застройщика демонтировать объект в течение трех месяцев после вступления решения суда в законную силу. Изучив представленные материалы, суд встал на сторону городской администрации и полностью удовлетворил иск.
Компания должна снести незаконно построенный объект за свой счет в течение трех месяцев. Решение вступит в силу после окончания предусмотренного законом срока на его обжалование.
Напомним, что торговый центр расположен в районе трамвайного кольца на остановке Баляева. Земельный участок, на котором стоит здание, сдан в аренду компании «Самоцвет» на срок до декабря 2028 года.
Ранее на Спортивной начали сносить несколько торговых центров. Оба ТЦ появились без разрешения, в связи с чем суд признал их незаконными и обязал снести здания.