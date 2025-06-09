В России фиксируется активное закрытие магазинов канцтоваров

Так, за минувший год в Ростове-на-Дону и Омске количество профильных магазинов уменьшилось почти на четверть. В Нижнем Новгороде закрылось каждая пятая торговая точка данной категории. В крупнейших мегаполисах сокращение также было существенным — на 12,3% год к году.