В России фиксируется активное закрытие магазинов канцтоваров

В России значительно уменьшилось количество торговых точек, специализирующихся на продаже канцелярских принадлежностей.
Согласно данным, к маю 2025 года общее число подобных магазинов в РФ сократилось на 5% в годовом сопоставлении, достигнув 11,76 тысячи единиц. За указанный период по стране прекратили деятельность более 630 заведений, торгующих канцтоварами. Об этом информирует «Коммерсантъ», ссылаясь на сведения профильного сервиса.
Так, за минувший год в Ростове-на-Дону и Омске количество профильных магазинов уменьшилось почти на четверть. В Нижнем Новгороде закрылось каждая пятая торговая точка данной категории. В крупнейших мегаполисах сокращение также было существенным — на 12,3% год к году.
Активное сворачивание сети магазинов канцелярии издание связывает с усиливающейся конкуренцией со стороны онлайн-площадок. Уточняется, что наиболее существенное снижение демонстрировали продажи блокнотов (минус 8,4% год к году), тетрадей (минус 5,8%) и ручек (минус 2,8%).
При этом в преддверии нового учебного года маркетплейсы прогнозируют очередной всплеск потребительского спроса. Через электронные торговые платформы в мае 2025 года было реализовано канцтоваров почти на 70% больше, чем годом ранее.
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