Первый вице-премьер Снопков сказал, что зависит от Беларуси в контактах с Китаем

Что зависит от Беларуси в контактах с Китаем, первый вице-премьер Николай Снопков рассказал в эфире «Первого информационного» телеканала.
В частности, первый вице-премьер обратил внимание на значительное продвижение Китая в освоении и внедрении новейших технологий в последнее время. Снопков назвал китайские технологии действительно фантастическими. А затем пояснил, что, прежде всего, это связано с тем, что сами китайцы вкладывают огромные деньги в научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, что является фундаментом технологий. И еще он заметил, что Китай является высокотехнологичной страной и уже опережает США.
— В Китае в прошлом году патенты в научных разработках и в искусственном интеллекте уже опередили ежегодно регистрируемые патенты США, — заметил он.
Еще Снопков обратил внимание на то, что из-за объективных обстоятельств Беларусь не могла инвестировать в науку такие же значительные финансы. И сейчас заинтересована во внедрении современнейших технологий. А Китай готов поделиться с Беларусью своими последними разработками и технологиями.
Причем первый вице-премьер пояснил, что китайские технологии могут наложиться на сохранившуюся в республике базу с постсоветских времен: машиностроительную отрасль, компетенции — конструкторские, технологические, инженерные. И заметил, что в таком случае стоит ждать прорыва.
— Когда на эту базу наложатся те технологии, которых сегодня достиг Китай, это будет просто прорыв, — уверен чиновник.
Говоря о сроках, Снопков пояснил, что это зависит от Беларуси. Так как, например, на недавних переговорах в Пекине глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заверил президента Беларуси Александра Лукашенко в готовности Китая углублять и расширять взаимодействие по всем направлениям.
— Скорость зависит исключительно от нашей расторопности и готовности быстро впитывать новации, — заключил Снопков.