Первый вице-премьер Снопков сказал, что зависит от Беларуси в контактах с Китаем

В частности, первый вице-премьер обратил внимание на значительное продвижение Китая в освоении и внедрении новейших технологий в последнее время. Снопков назвал китайские технологии действительно фантастическими. А затем пояснил, что, прежде всего, это связано с тем, что сами китайцы вкладывают огромные деньги в научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, что является фундаментом технологий. И еще он заметил, что Китай является высокотехнологичной страной и уже опережает США.