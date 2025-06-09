Бюджетным триллионам не дадут утечь из России

Поддержка отечественного автопрома — игра вдолгую, отметил Сергей Морозов.
При правильной поддержке отечественным предприятиям под силу заместить любую импортную продукцию, в том числе высокотехнологичную. Об этом рассказал в интервью URA.RU замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме, координатор партпроекта «Выбирай свое» Сергей Морозов. На поддержку нацпроектов технологического суверенитета предусмотрены рекордные суммы, однако необходимо усилить контроль, чтобы деньги остались в стране, подчеркнул депутат.
Это интервью URA.RU продолжает серию публикаций «Проекты для будущего России», в которых мы представляем проекты «Единой России». В интервью координаторы проектов рассказывают, что сделано к настоящему моменту и какие планы у партии до следующих выборов в Госдуму, когда ожидается финальный отчет перед россиянами.
— Как вы оцениваете условия в России для ведения бизнеса, особенно по направлениям, которые обеспечивают технологический суверенитет?
Авиационная и автомобильная отрасли России остаются сильно зависимыми от импорта, подчеркнул Сергей МорозовФото: Немышев Вячеслав © URA.RU.
— Первые в современной российской истории разговоры об импортозамещении или, говоря сегодняшним языком, технологическом суверенитете, были еще при Ельцине в 90-е годы. Но, несмотря на соответствующие указы, в стране продолжали заниматься рентной экономикой — продавали природные ресурсы и постепенно отучались от производства высокотехнологичной продукции.
Я много лет был губернатором Ульяновской области — региона с крупными авиационно-промышленным комплексом и автозаводом, вокруг которых огромное количество предприятий-спутников. Раньше область была центром станкостроения. Но потом все стали говорить, что мы будем все приобретать за пределами России, а сами ничего не умеем и не станем выпускать.
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Серьезно за импортозамещение взялись в 2014 году. Потратили за период с 2015 по 2021 год 3,5 трлн рублей — для тогдашнего бюджета это были огромные деньги. Но к 2021-му в продовольственной сфере у нас было замещено только 40%. Свеклу, картошку, кукурузу и многое другое Россия продолжала приобретать за рубежом.
Но еще более тревожная ситуация сложилась в автомобилестроении, гражданском авиастроении, производстве сельхозтехники — в этих отраслях зависимость от импорта в 2021 году была на уровне 80−99%.
Это, конечно, не могло не тревожить, поэтому «Единая Россия» решила задействовать свои полномочия для решения проблемы. С одной стороны, партийный контроль, в том числе ресурсами первичных отделений, а с другой — депутатский.
Доля россиян, доверяющих отечественной продукции, за три года выросла более чем вдвое, сказал Сергей МорозовФото: Немышев Вячеслав © URA.RU.
Мы проанализировали не только информацию от чиновников, но и опросили людей, какие у них ощущения. И ситуация выглядела весьма тревожной со всех точек зрения — в плане качества ведения бизнеса, эффективности мер поддержки, понимания бизнесменов, могут ли они вложить деньги и быть уверены, что политика государства не поменяется.
Четыре года мы проводили консолидированную работу с регионами, правительством России, и могу сказать с гордостью, что нам удалось существенно улучшить ситуацию. Россия по условиям ведения бизнеса входит в двадцатку лучших стран мира, а темпы роста ВВП в 2023 году составили 4,1%, в 2024-м — 4,3%, а в этом по итогам первого квартала — почти 3%, притом, что у нас идет, как говорит глава ЦБ Эльвира Набиуллина, охлаждение экономики. Сегодня мы оцениваем деловой климат и в целом условия ведения бизнеса в России весьма позитивно. По пятибалльной шкале близки уже к твердой четверке.
— С 2022 года Россия живет под огромным количеством санкций. Из-за этого пришлось, с одной стороны, налаживать поставки по параллельному импорту, с другой — развивать собственные производства и углублять переработку сырья. Удается ли, на ваш взгляд, соблюдать баланс спроса и предложения?
Компании, которые предпочитают отечественной продукции импортную, нужно оставить без господдержки, уверен Сергей МорозовФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
— Как я уже сказал, мы столкнулись с тем, что разучились производить высокотехнологичные вещи. Но переходить к новой технологической политике пришлось достаточно быстро, чтобы не допустить остановки предприятий. Поэтому сначала провели мониторинг, посмотрели, какие промышленные предприятия сохранились в каждом регионе, в каком состоянии они находятся. Что со станочным парком, кадрами, долговременными контрактами. А потом под новые задачи начали активно менять, в том числе законодательство.
Было много нареканий к законам о госзакупках — № 44 и № 223. Мы кардинально их переделали, чтобы заказчики понимали, что, приобретая российское оборудование, они получат гораздо больше заказов — это позволит окупить вложения и развивать производство.
На нацпроекты технологического суверенитета предусмотрены беспрецедентные 57 трлн рублейФото: Роман Наумов © URA.RU.
С другой стороны, мы понимали, что быстро уйти от того обилия материальных ценностей, которые приобретались за рубежом, не удастся. Поэтому понадобился параллельный импорт — то, что России было нужно, но она сама пока не производила, стали закупать по этим схемам. Но объемы и номенклатура постоянно сокращаются, потому что мы постепенно развиваем свое производство.
С 2022 по 2025 год в России принято более 800 мер поддержки — столько не принимала ни одна страна за такой короткий период. И сейчас страна является одной из немногих, где по ряду направлений иностранный производитель не может выиграть конкурс у российского, даже если предложит более низкую цену.
Нужно восстановить отраслевые институты, которые были разрушены с распадом СССР, сказал Сергей МорозовФото: Немышев Вячеслав © URA.RU.
Понятно, что технологический суверенитет — дело небыстрое. Но надеюсь, теперь мы взялись за это уже основательно, поняв, что второй раз наступать на те же грабли будет катастрофой для страны. У нас 20 национальных проектов, и только на старте на их реализацию заложено 57 трлн рублей — это беспрецедентная сумма. И из этого списка нацпроектов 13 нацелены на технологический суверенитет.
Параллельный импорт — это временная мера. Кто бы ни говорил, что мы не можем все производить сами, — можем! Устойчивая позиция нашего проекта в том, что каждая копейка, которая зарабатывается в России, должна вкладываться в ее экономику.
Мы к этому относимся очень серьезно и отслеживаем каждую сделку за государственные деньги.
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Сначала сами, потом при необходимости подключаем соответствующие органы, которые вместе с нами разбираются. И поверьте, у нас уже есть наработанные материалы — никто не останется без ответственности.
Сейчас с нашими юристами, экспертами обсуждаем проект более жестких поправок, чтобы при наличии российского производителя запретить вообще приобретать что-либо иностранное тем компаниям, которые получают господдержку — финансовую или какую-то другую. То есть нравятся вам, допустим, иностранные колеса — пожалуйста, покупайте, но на помощь государства потом не рассчитывайте. Деньги должны работать на нашу экономику и благо людей.
— Как за время реализации партпроекта поменялось отношение людей к отечественной продукции? Какие мероприятия вы проводите для популяризации российских товаров и услуг?
Торговые сети стали выставлять на самые видные места отечественные товарыФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
— В 2022 году, по данным опросов, с доверием к отечественным товарам относились чуть более 20% россиян, в 2023-м — 36%, по итогам 2024 года — уже 48%. Правда, есть еще чуть больше 15% тех, кто говорит, что к российской продукции относятся положительно, но, если будут импортные бренды, предпочтут их. Мы это видим и работаем над тем, чтобы и дальше повышать лояльность к отечественным товарам.
Что именно мы делаем? Не только проводим мониторинг, но и приняли целый ряд законодательных решений. Договорились с ритейлерами и маркетплейсами, чтобы так называемая «первая полка» — то, что сразу бросается в глаза покупателю, — была выделена под отечественные товары.
В ближайшее время лояльность жителей и гостей страны к российским товарам вырастет еще больше, уверен Сергей МорозовФото: Немышев Вячеслав © URA.RU.
Во всех регионах в пилотном режиме запустили региональные проекты. Есть всероссийский «Выбирай свое. Сделано в России», а они стали делать еще и свои — «Сделано в Тамбове», «Сделано в Ульяновске» и так далее. В регионах проходит много мероприятий, в том числе разъясняющих качество местных товаров, их полезность. Люди хорошо это воспринимают.
С участием бизнеса и Росконгресса создали цифровую платформу и теперь системно занимаемся продвижением отечественных товаров и услуг. В партпроекте появилось направление «Жить и работать в России», направленное на то, чтобы люди были патриотичны, хотели в своей стране и городах трудиться, учиться, образовывать трудовые династии на предприятиях.
Мы уверены, что в ближайшее время сумеем добиться еще более высокой лояльности россиян и гостей страны к нашей продукции. Это большая госпрограмма, которая успешно реализуется.
— Как партия поддерживает политику по обеспечению технологической безопасности страны? Чего удалось достичь в этом направлении за 11 лет, с введения первых санкций в 2014 году?
Важная составляющая технологического суверенитета — квалифицированные кадрыФото: Владимир Андреев © URA.RU.
— Когда мы в 2022 году прорабатывали вопрос, какие меры поддержки нужны для импортозамещения, встретились с большим количеством экспертов, в том числе с теми, кто являлся серьезными управленцами в советский период. Они обратили наше внимание на триаду, которая позволила СССР быть среди мировых лидеров. Это наука и технологии; восприимчивая к их внедрению промышленность и хорошо подготовленные, патриотичные и преданные своему делу кадры. Наваливаться всем административным ресурсом на одну только промышленность неправильно, надо заниматься и другими составляющими.
Лишь 30% студентов остаются в профессии через год после окончания вузаФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Многие отраслевые институты, созданные в советское время, после распада Союза были разрушены. В их числе система изобретательства, рационализаторства — это все в 90-е годы выхолостили из законодательства страны. И нужно было все это восстанавливать. Появились те самые 13 нацпроектов, связанных с наукой и технологиями, и в их разработке немалая роль «Единой России» и проекта «Выбирай свое».
Сейчас все говорят про кадры. Но мы идем дальше и заостряем внимание не только на обучении, но и на закреплении специалистов. Здесь есть проблема — только 60% молодых людей идут работать по специальности после окончания высших или средних учебных заведений.
А половина тех, кто начинает работать по профессии, уходят из нее в течение первого года. Получается, огромные деньги уходят на то, чтобы обучить лишь 30%.
У нас есть проект «Демидовская карта». Как Пушкинскую карту выдают юным россиянам, чтобы они могли ходить в кино, театры, на выставки за счет государства, так Демидовская будет стимулировать молодежь работать на предприятиях — на нее будут начисляться суммы за трудоустройство, отработку определенного срока.
Создание комфортных заводских территорий так же важно, как благоустройство улиц, считает Сергей МорозовФото: Немышев Вячеслав © URA.RU.
Мы начали вместе с бизнесом проект по формированию комфортной заводской среды. Сейчас много внимания уделяют благоустройству проспектов, улиц, парков, площадей, но не нужно забывать и про места, где люди работают. Я после школы начинал свой трудовой путь на фабрике, а потом на автотранспортном заводе и помню, что территория предприятий, производственные и административно-бытовые помещения были в шикарном состоянии — с интересными надписями, призывами, фотографиями. А потом все это ушло. Но такие моменты тоже влияют на гордость человека за то место, где он работает.
Обратили внимание и на другую проблему. Мы знаем, что в школах между детьми возникают конфликты и появляется так называемый буллинг. Так вот, это есть и на предприятиях, когда молодой человек приходит, и его «старослужащий» или непосредственный руководитель начинает гнобить, вместо того чтобы относиться к нему как к своему и помочь освоиться, преодолеть трудности. 70% людей, которых мы опросили в прошлом году, сказали, что у них в коллективах есть такое отношение, не способствующее ни росту производительности труда, ни тому, чтобы кто-то привел на предприятие своего сына, дочь или брата. С этим тоже надо работать.
— На смену западным технологиям в разных сферах приходят китайские. Например, в автомобилестроении. За три года китайских авто на дорогах, кажется, стало больше, чем европейских, корейских и японских вместе взятых. Как повышается престиж нашего автопрома на внутреннем рынке?
— К счастью, мы освободились от так называемых иностранных специалистов, которые в большом количестве работали на наших промышленных предприятиях в 90-х и нулевых годах. С их появлением российские заводы сокращали свои линейки и переходили на комплектующие от западных компаний. Объяснялось это тем, что там качество выше.
Как только эти люди покинули наши производства, вся номенклатура стала возвращаться, и качество изделий улучшилось. Поэтому сейчас партия внимательно следит, чтобы таких «специалистов», работающих во вред России, у нас не было.
Через законодательство о закупках тоже стимулируем заказчиков покупать российские автомобили и запчасти.
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Кто бы ни критиковал Lada, автомобили у нас хорошие. Мы в Госдуме ездим на Lada Aura. Первое время водители немного высказывали недовольство, но сейчас они хорошо об этих машинах отзываются. Мы стоим на том, что все государственные и муниципальные органы должны приобретать российскую продукцию.
Сейчас идет критика по поводу закона о локализации такси. Но это игра вдолгую. Да, на каком-то этапе могут быть трудности, но это толчок к развитию. Мы изучили опыт США, Китая, Великобритании — именно так там развивали собственное автомобилестроение, которым сегодня все восхищаются. Поэтому думаем над аналогичными изменениями и по каршерингу. Без поддержки государства автомобилестроительная отрасль не обойдется.