Бюджетным триллионам не дадут утечь из России

Четыре года мы проводили консолидированную работу с регионами, правительством России, и могу сказать с гордостью, что нам удалось существенно улучшить ситуацию. Россия по условиям ведения бизнеса входит в двадцатку лучших стран мира, а темпы роста ВВП в 2023 году составили 4,1%, в 2024-м — 4,3%, а в этом по итогам первого квартала — почти 3%, притом, что у нас идет, как говорит глава ЦБ Эльвира Набиуллина, охлаждение экономики. Сегодня мы оцениваем деловой климат и в целом условия ведения бизнеса в России весьма позитивно. По пятибалльной шкале близки уже к твердой четверке.