Доступ к SWIFT полностью вернут Сирии через несколько недель

Возвращение SWIFT, по словам Хусрие, поспособствует развитию внешней торговли, снижению стоимости импорта и облегчению экспорта. Это также привлечет столь необходимую инвалюту, усилит борьбу с отмыванием денег и снизит зависимость от неформальных сетей для международной торговли.