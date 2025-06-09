Доступ к SWIFT полностью вернут Сирии через несколько недель

Сирия полностью восстановит подключение к международной платежной системе SWIFT «в ближайшие недели», заявил новый глава Центробанка страны Абдулкадер Хусрие, воссоединяя государство с мировой экономикой после 14 лет войны и санкций, превративших его в изгоя.
Возвращение SWIFT — первая значимая веха в либерализационном преобразовании сирийской экономики новым правительством и сигнал о быстрых шагах властей по привлечению международной торговли и инвестиций после отмены американских санкций в прошлом месяце.
Руководитель сирийского ЦБ Абдулкадер Хусрие изложил план реструктуризации финансовой системы и монетарной политики для восстановления разрушенной экономики. Он намерен вернуть иностранные инвестиции, устранить барьеры в торговле, стабилизировать валюту и реформировать банковский сектор, пишет Financial Times.
«Мы стремимся укрепить имидж страны как финансового центра, учитывая ожидаемые прямые иностранные вложения в восстановление и инфраструктуру — это критически важно, — заявил Хусрие. — Хотя достигнут значительный прогресс, впереди еще много работы».
Возвращение SWIFT, по словам Хусрие, поспособствует развитию внешней торговли, снижению стоимости импорта и облегчению экспорта. Это также привлечет столь необходимую инвалюту, усилит борьбу с отмыванием денег и снизит зависимость от неформальных сетей для международной торговли.
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