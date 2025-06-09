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Минтранс: Беларусь планирует покупать по два-три самолета в год

МИНСК, 9 июн — Sputnik. Беларусь планирует дальше рассматривать возможность приобретения средне- и дальнемагистральных самолетов, сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.

Источник: Sputnik.by

Он напомнил, что для авиакомпании «Белавиа» были куплены три самолета Airbus A330−200, способных совершать дальние беспосадочные перелеты. Один из этих лайнеров был официально представлен на прошлой неделе.

В последующем мы рассматриваем среднемагистральные и дальнемагистральные. В проработке находятся отдельные вопросы — это как российский самолет, китайский самолет. И каждый год мы планируем — пока это планы — по два-три самолета покупать.

сказал глава Минтранса в интервью телеканалу «Первый информационный»

Новые самолеты «Белавиа»

Три самолета Airbus A330−200 белорусская авиакомпания купила еще в прошлом году. В данный момент приемку в эксплуатацию прошло одно воздушное судно, до конца 2025-го необходимые процедуры завершатся в отношении оставшихся двух.

Дальность полета Airbus A330−200 составляет до 12 тысяч километров. Данные самолеты позволят летать из Минска на дальние расстояния, в частности, экзотические курорты Юго- Восточной Азии — например, на китайский остров Хайнань. Гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец ранее проинформировал, что 2 сентября 2025 года это направление будет официально открыто.

Также воздушные суда смогут летать во Вьетнам, на Сейшелы и в другие точки земного шара.

Лайнеры модификации A330−200 имеют трехрядную компоновку кресел, всего в салоне 281 место (из них 18 в бизнес-классе).

До этого момента в парке «Белавиа» было 13 самолетов — только Boeing и Embraer. Теперь флот отечественной авиакомпании насчитывает 16 пассажирских бортов.