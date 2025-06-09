Минтранс: Беларусь планирует покупать по два-три самолета в год

Он напомнил, что для авиакомпании «Белавиа» были куплены три самолета Airbus A330−200, способных совершать дальние беспосадочные перелеты. Один из этих лайнеров был официально представлен на прошлой неделе.
В последующем мы рассматриваем среднемагистральные и дальнемагистральные. В проработке находятся отдельные вопросы — это как российский самолет, китайский самолет. И каждый год мы планируем — пока это планы — по два-три самолета покупать.
Новые самолеты «Белавиа»
Три самолета Airbus A330−200 белорусская авиакомпания купила еще в прошлом году. В данный момент приемку в эксплуатацию прошло одно воздушное судно, до конца 2025-го необходимые процедуры завершатся в отношении оставшихся двух.
Дальность полета Airbus A330−200 составляет до 12 тысяч километров. Данные самолеты позволят летать из Минска на дальние расстояния, в частности, экзотические курорты Юго- Восточной Азии — например, на китайский остров Хайнань. Гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец ранее проинформировал, что 2 сентября 2025 года это направление будет официально открыто.
Также воздушные суда смогут летать во Вьетнам, на Сейшелы и в другие точки земного шара.
Лайнеры модификации A330−200 имеют трехрядную компоновку кресел, всего в салоне 281 место (из них 18 в бизнес-классе).
До этого момента в парке «Белавиа» было 13 самолетов — только Boeing и Embraer. Теперь флот отечественной авиакомпании насчитывает 16 пассажирских бортов.