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С 1 июля жители Ростовской области будут платить больше за ЖКУ

С 1 июля ростовчан ждет новое подорожание услуг в сфере ЖКУ.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

Правительство Ростовской области опубликовало распоряжение о плановом повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Изменения вступят в силу уже в начале июля и затронут все виды коммунальных платежей.

Основные изменения тарифов: электроэнергия подорожает на 12,6%, газ и отопление в цене увеличатся на 10,3%, холодное водоснабжение и вывоз мусора вырастут в стоимости на 9,6%.

Средний индекс роста составит около 10,6%, при этом для отдельных районов области допустимо отклонение до 2,1% в обе стороны. Новые тарифы будут действовать до следующего планового пересмотра.