С 1 июля жители Ростовской области будут платить больше за ЖКУ

Правительство Ростовской области опубликовало распоряжение о плановом повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Изменения вступят в силу уже в начале июля и затронут все виды коммунальных платежей.
Основные изменения тарифов: электроэнергия подорожает на 12,6%, газ и отопление в цене увеличатся на 10,3%, холодное водоснабжение и вывоз мусора вырастут в стоимости на 9,6%.
Средний индекс роста составит около 10,6%, при этом для отдельных районов области допустимо отклонение до 2,1% в обе стороны. Новые тарифы будут действовать до следующего планового пересмотра.