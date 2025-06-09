Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: Сирия через несколько недель вернет себе полный доступ к SWIFT

В ЦБ Сирии заявили, что возвращение в SWIFT будет способствовать развитию внешней торговли, облегчит экспорт и снизит стоимость импорта.

Источник: Аргументы и факты

Глава Центробанка Сирии Абдулкадер Хусрие сообщил, что его страна планирует возобновить полноценное участие в международной платежной системе SWIFT. Этот шаг ознаменует интеграцию государства в мировую экономику после продолжительного периода изоляции, вызванного 14-летней войной и санкциями, передает Financial Times (FT).

Восстановление доступа к SWIFT является важным шагом на пути либерализации сирийской экономики, инициированной новым правительством. Это также свидетельствует о стремлении властей активизировать международную торговлю и привлечь инвестиции после недавней отмены американских санкций, подчеркивается в статье.

Ранее Хусрие представил стратегию реформирования финансовой системы и денежно-кредитной политики, которая позволит восстановить экономику Сирии. Его приоритеты включают привлечение иностранных инвестиций, устранение торговых ограничений, модернизацию банковского сектора и стабилизацию национальной валюты, уточнили журналисты Financial Times.

«Мы стремимся укрепить имидж страны как финансового центра, учитывая ожидаемые прямые иностранные вложения в восстановление и инфраструктуру — это критически важно», — отметил глава сирийского ЦБ.

По его мнению, возвращение в SWIFT будет способствовать развитию внешней торговли, облегчит экспорт и снизит стоимость импорта.

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа потребовал отключить все банки России от SWIFT.