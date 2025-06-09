FT: Сирия через несколько недель вернет себе полный доступ к SWIFT

Глава Центробанка Сирии Абдулкадер Хусрие сообщил, что его страна планирует возобновить полноценное участие в международной платежной системе SWIFT. Этот шаг ознаменует интеграцию государства в мировую экономику после продолжительного периода изоляции, вызванного 14-летней войной и санкциями, передает Financial Times (FT).
Восстановление доступа к SWIFT является важным шагом на пути либерализации сирийской экономики, инициированной новым правительством. Это также свидетельствует о стремлении властей активизировать международную торговлю и привлечь инвестиции после недавней отмены американских санкций, подчеркивается в статье.
Ранее Хусрие представил стратегию реформирования финансовой системы и денежно-кредитной политики, которая позволит восстановить экономику Сирии. Его приоритеты включают привлечение иностранных инвестиций, устранение торговых ограничений, модернизацию банковского сектора и стабилизацию национальной валюты, уточнили журналисты Financial Times.
«Мы стремимся укрепить имидж страны как финансового центра, учитывая ожидаемые прямые иностранные вложения в восстановление и инфраструктуру — это критически важно», — отметил глава сирийского ЦБ.
По его мнению, возвращение в SWIFT будет способствовать развитию внешней торговли, облегчит экспорт и снизит стоимость импорта.
Накануне президент Литвы Гитанас Науседа потребовал отключить все банки России от SWIFT.