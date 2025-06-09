FT: Сирия через несколько недель вернет себе полный доступ к SWIFT

Восстановление доступа к SWIFT является важным шагом на пути либерализации сирийской экономики, инициированной новым правительством. Это также свидетельствует о стремлении властей активизировать международную торговлю и привлечь инвестиции после недавней отмены американских санкций, подчеркивается в статье.