Крупный немецкий автомобильный концерн убедил 20 тыс. сотрудников уйти по собственному желанию

Согласно заявлению автомобильного производителя из ФРГ, его планы по реструктуризации в вопросе сокращения персонала идут с опережением графика. Отмечается, что штат хотели уменьшить на 35 тысяч человек к 2030 году, однако с 20 тысячами сотрудников уже удалось достичь договоренности, и они покинут фирму добровольно. На выходные пособия Volkswagen выделил баснословные 900 миллионов евро, что позволило договориться с большинством сотрудников.