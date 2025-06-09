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Крупный немецкий автомобильный концерн убедил 20 тыс. сотрудников уйти по собственному желанию

Агентство Bloomberg сообщает, что немецкий автомобильный концерн Volkswagen убедил 20 тысяч сотрудников уйти по собственному желанию.

Агентство Bloomberg сообщает, что немецкий автомобильный концерн Volkswagen убедил 20 тысяч сотрудников уйти по собственному желанию.

Согласно заявлению автомобильного производителя из ФРГ, его планы по реструктуризации в вопросе сокращения персонала идут с опережением графика. Отмечается, что штат хотели уменьшить на 35 тысяч человек к 2030 году, однако с 20 тысячами сотрудников уже удалось достичь договоренности, и они покинут фирму добровольно. На выходные пособия Volkswagen выделил баснословные 900 миллионов евро, что позволило договориться с большинством сотрудников.

Речь идет о сокращениях непосредственно в Германии, и в интересах концерна не вступать в конфронтацию с профсоюзами, поэтому в Volkswagen действовали «социально приемлемыми» методами, а именно договаривались с работниками о досрочном или плановом выходе на пенсию, а также о расторжении контрактов по соглашению сторон.

По состоянию на текущий момент на производственных площадках компании работают 120 тысяч человек, то есть к концу десятилетия Volkswagen избавится от 29% персонала.

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