Какой будет инфляция в Казахстане к сентябрю 2025 года — исследование

Вклад продовольственных товаров также остается существенным. Инфляция, как констатирует Goldman Sach, в категории «Продукты питания, напитки и табак “увеличилась с 5,4% в ноябре 2024 года до 9,6% в мае 2025 года. При этом, по данным Бюро национальной статистики, наблюдался значительный рост цен на отдельные позиции, такие как репчатый лук (76,3%), капуста (67,5%) и картофель (66,9%), а также на коммунальные услуги, включая холодную воду (97,6%), водоотведение (25,1%) и центральное отопление (19,2%).