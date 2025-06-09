«Биокад» судится с «АстраЗенекой» из-за нового онкопрепарата

Хотя в текущем кейсе «АстраЗенека» формально ограничилась деловой перепиской, ее подход вызывает сомнения. Тем более, что компания и ранее становилась объектом претензий со стороны пациентов и регуляторов. В 2024 году она признала в британском суде связь вакцины Vaxzevria с редкими, но смертельными осложнениями — тромбозами с тромбоцитопенией (TTS). Это вызвало волну исков и отказ от препарата в ряде стран.