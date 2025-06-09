Автомобилисты назвали «несправедливыми» устаревшие дорожные камеры

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к правительству с призывом обновить парк камер фиксации нарушений ПДД, подчеркивая, что значительная часть действующего оборудования устарела и неэффективна. В письме, направленном Михаилу Мишустину, НАС указывает, что около 30% камер эксплуатируются более пяти лет и фиксируют лишь ограниченный перечень нарушений, пишет РБК.
Вице-президент НАС Антон Шапарин пояснил, что старые камеры не способны фиксировать такие распространенные нарушения, как непристегнутый ремень, использование телефона за рулем или переход пешеходов в неположенном месте. Это, по мнению союза, приводит к безнаказанности нарушителей и негативно сказывается на безопасности дорожного движения.
По мнению НАС, устаревшие камеры также препятствуют реализации планов Минфина по увеличению сбора штрафов за нарушение ПДД в восемь раз. В связи с этим союз предлагает провести аудит всех комплексов фотовидеофиксации, запретить заключение новых контрактов на установку устаревшего оборудования и стимулировать регионы к списанию неиспользуемых комплексов.
Современные комплексы фотовидеофиксации, способные отслеживать более 60 видов нарушений, остаются недоступными для многих регионов из-за высокой стоимости и зависимости от зарубежных технологий. Однако эксперты уверены, что модернизация системы фотовидеофиксации позволит повысить эффективность контроля за нарушениями ПДД и, как следствие, улучшить безопасность на дорогах.
НАС подчеркивает, что замена устаревшего оборудования на современные комплексы является сложной задачей, особенно для регионов с ограниченными бюджетами. Однако союз уверен, что этот шаг необходим для повышения безопасности на дорогах и снижения числа ДТП.
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