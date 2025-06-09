Автомобилисты назвали «несправедливыми» устаревшие дорожные камеры

По мнению НАС, устаревшие камеры также препятствуют реализации планов Минфина по увеличению сбора штрафов за нарушение ПДД в восемь раз. В связи с этим союз предлагает провести аудит всех комплексов фотовидеофиксации, запретить заключение новых контрактов на установку устаревшего оборудования и стимулировать регионы к списанию неиспользуемых комплексов.