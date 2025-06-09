Аналитики измерили зарплаты волгоградцев литрами бензина

Волгоградцам на одну среднюю зарплату доступны 933 литра горючего. За основу аналитики взяли его стоимость в размере 57,15 рубля. Подорожание с последнего месяца 2024-го составило 2,5%. Регион в рейтинге на 64 месте. И опустился бы еще ниже, если бы те, кто его составлял, воспользовались данными Волгоградстата. В этом ведомстве приводят следующие цифры: стоимость дизельного топлива составила на 2 июня в области 68,38 рубля, самого дешевого бензина марки АИ-92 — 57,29 рубля, АИ-95 — 63,68 рубля, АИ-98 — 85,10 рубля.