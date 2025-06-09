На Кубани изменится график выплат пенсий в июне

На Кубани изменится график выдачи пенсий в июне. Новый порядок выплат составили Отделение Социального фонда России и «Почта России».
Изменения связаны с предстоящим праздником — Днем России.
Так, городские отделения почтовой связи Краснодара выдадут пенсии 10 июня за 10 июня, а 11 июня — за 11 и 12 июня. Отделения почтовой связи региона выплатят пенсии 10 июня за 10 и 11 июня, 11 июня — за 12 и 13 июня.
После праздничных выходных пенсии и другие выплаты будут предоставлять по графику доставки.
Напомним, на Кубани насчитывается 1,6 млн получателей пенсий. Из них 20% обращаются в отделения почтовой связи.