На Кубани изменится график выплат пенсий в июне

Так, городские отделения почтовой связи Краснодара выдадут пенсии 10 июня за 10 июня, а 11 июня — за 11 и 12 июня. Отделения почтовой связи региона выплатят пенсии 10 июня за 10 и 11 июня, 11 июня — за 12 и 13 июня.