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Реальные доходы дончан выросли на 4,4%

В первом квартале 2025 года реальные доходы жителей Ростовской области увеличились на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Росстат.

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Источник: Reuters

По итогам трёх месяцев регион занял пятое место среди восьми субъектов Южного федерального округа по темпам роста реальных доходов, отстав лишь от Волгоградской области, Краснодарского края, Калмыкии и Адыгеи. При этом номинальные денежные доходы дончан составили в среднем 48 000 рублей на человека, что на 15,5% больше, чем годом ранее. Расходы при этом достигли 53,8 тысячи рублей — на 16,7% выше показателя первого квартала 2024 года.

Среднемесячная зарплата работников организаций в регионе выросла на 14,5% и составила 63,5 тысячи рублей. Такой динамике способствовали масштабные инвестиции в экономику и постепенное восстановление рынка труда после пандемии, отмечают в статистическом ведомстве.