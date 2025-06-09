Реальные доходы дончан выросли на 4,4%

По итогам трёх месяцев регион занял пятое место среди восьми субъектов Южного федерального округа по темпам роста реальных доходов, отстав лишь от Волгоградской области, Краснодарского края, Калмыкии и Адыгеи. При этом номинальные денежные доходы дончан составили в среднем 48 000 рублей на человека, что на 15,5% больше, чем годом ранее. Расходы при этом достигли 53,8 тысячи рублей — на 16,7% выше показателя первого квартала 2024 года.