Пермский производитель велосипедов сменил офис

Предприятие ООО «Форвард», которое занимается производством велосипедов, переносит офис в Москву. Об этом сообщает «Новый Компаньон» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ от 24 апреля 2025 года.
Издание уточняет, что юридический адрес организации остался в Перми по ул. Узбекской, 90. Компания, взявшая под управление производственные мощности ранее обанкротившегося завода «Велта», занимается выпуском различных видов велосипедов — городских, спортивных, туристических, детских и электросамокатов. В честь 300-летнего юбилея Перми бренд «Форвард» вновь начал производство легендарных складных велосипедов марки «Кама».
Несмотря на сокращение выручки на 25,6% в 2024 году, итоговая сумма составила 1,6 млрд рублей. При этом предприятию удалось избежать убытков и завершить год с чистой прибылью в размере 1,4 млн рублей.
Как рассказали представители компании изданию «Ъ-Прикамье», решение о переезде продиктовано стремлением к повышению эффективности хозяйственных и коммерческих операций. Основные деловые партнеры, а также ключевые логистические направления сосредоточены в центральной части страны.