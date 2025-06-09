2,6 тонны опасного молока обнаружили в Волгоградской области

В Волгоградской области с помощью системы «Меркурий» выявили нарушение в учёте молочной продукции. Россельхознадзор установил, что в Еланском районе при оформлении документов на 2,6 тонны сырого коровьего молока отсутствовала важная справка о ветеринарном благополучии ферм, где его произвели. Такой документ необходим для подтверждения безопасности продукта и обеспечения полной прослеживаемости.
В пресс-служюе ведомства отметили, что выявленное несоответствие нарушает требования законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов, а также правила оформления ветеринарных документов. В результате производственный сертификат на эту партию молока был аннулирован.
Предприятию, которое допустило выпуск небезопасной продукции, выдано официальное предостережение. Материалы проверки также направлены в областной комитет ветеринарии и прокуратуру для дальнейшей работы.