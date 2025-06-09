Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан объединяются для борьбы с саранчой

На 55-м заседании рабочей группы Европейской и Средиземноморской организации по карантину и защите растений (ЕРРО) представители Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана договорились о совместных мерах по борьбе с саранчовыми, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.