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Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан объединяются для борьбы с саранчой

На 55-м заседании рабочей группы Европейской и Средиземноморской организации по карантину и защите растений (ЕРРО) представители Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана договорились о совместных мерах по борьбе с саранчовыми, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Источник: Министерство сельского хозяйства РК

Исполняющий обязанности председателя Комитета государственной инспекции МСХ РК Сакен Каныбеков провёл переговоры с руководителями фитосанитарных служб соседних стран. Основной акцент сделан на обмен опытом и усиление взаимодействия в приграничных районах.

Ключевым инструментом в сдерживании саранчевых вспышек стала электронная система Locust.uz, внедрённая в Узбекистане. Она аккумулирует информацию о местах откладки яиц, участках химической обработки и маршрутах спецтехники. Технология использует GPS-мониторинг, что позволяет эффективно отслеживать обработку территорий и оперативно реагировать на угрозы.

В ходе встречи стороны обсудили существующие практики мониторинга и защиты сельхозугодий, а также договорились о дальнейшем внедрении международных фитосанитарных стандартов.

Планируется создание интегрированной информационной системы, которая обеспечит регулярный обмен данными о состоянии посевов, распространении вредителей, а также обрабатываемых площадях и применяемых методах борьбы.

Особое внимание будет уделено защите пограничных территорий, где наиболее высок риск распространения саранчи.

Формируемая модель сотрудничества направлена на укрепление продовольственной безопасности, снижение экономических рисков в аграрной сфере и устойчивое развитие сельского хозяйства в регионе.