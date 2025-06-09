Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан объединяются для борьбы с саранчой

Исполняющий обязанности председателя Комитета государственной инспекции МСХ РК Сакен Каныбеков провёл переговоры с руководителями фитосанитарных служб соседних стран. Основной акцент сделан на обмен опытом и усиление взаимодействия в приграничных районах.
Ключевым инструментом в сдерживании саранчевых вспышек стала электронная система Locust.uz, внедрённая в Узбекистане. Она аккумулирует информацию о местах откладки яиц, участках химической обработки и маршрутах спецтехники. Технология использует GPS-мониторинг, что позволяет эффективно отслеживать обработку территорий и оперативно реагировать на угрозы.
В ходе встречи стороны обсудили существующие практики мониторинга и защиты сельхозугодий, а также договорились о дальнейшем внедрении международных фитосанитарных стандартов.
Планируется создание интегрированной информационной системы, которая обеспечит регулярный обмен данными о состоянии посевов, распространении вредителей, а также обрабатываемых площадях и применяемых методах борьбы.
Особое внимание будет уделено защите пограничных территорий, где наиболее высок риск распространения саранчи.
Формируемая модель сотрудничества направлена на укрепление продовольственной безопасности, снижение экономических рисков в аграрной сфере и устойчивое развитие сельского хозяйства в регионе.