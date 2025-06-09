Менеджер по маркетингу может зарабатывать до 225 тысяч рублей в Самаре

Такую зарплату предлагают специалисту с профильным опытом работы от 3 лет.
Также для 100−225 тысяч рублей в месяц менеджеру по маркетингу нужно знать английский язык на разговорном-свободном уровне. Пригодится и понимание IT-рынка. Плюс необходимо знать, как выводить туда новые продукты.
Для сравнения, в Москве с таким набором можно получать от 160 до 350 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — от 130 до 290 тыс.
Средняя зарплата специалиста в Самаре составляет 95 тыс. рублей. В первых двух городах — 150 и 125 тыс. рублей соответственно. Об этом сообщают представители сервиса SuperJob.
Недавно рассказывали, что 37% самарцев говорят руководству обо всех ошибках на работе.
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