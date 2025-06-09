Названы омские вузы, выпускники которых зарабатывают до 140 тысяч рублей

Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского улучшил свои позиции, поднявшись на две строчки и заняв 18-е место. Средняя зарплата ИТ-выпускников этого вуза выросла на 13 тысяч рублей и достигла 140 тысяч рублей в месяц. Примечательно, что 80% молодых специалистов остаются работать в Омске после завершения обучения.