Названы омские вузы, выпускники которых зарабатывают до 140 тысяч рублей

В России определены вузы, которые готовят наиболее высокооплачиваемых специалистов в сфере информационных технологий. Лидером по-прежнему остаётся Московский физико-технический институт (МФТИ), где средняя зарплата выпускников, окончивших вуз в 2019—2024 годах, составляет 330 тысяч рублей в месяц.
На втором месте расположились два учебных заведения — Университет ИТМО и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Средняя зарплата их выпускников достигает 290 тысяч рублей в месяц.
Третью строчку рейтинга разделили три университета: Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Их выпускники зарабатывают в среднем по 280 тысяч рублей в месяц.
Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского улучшил свои позиции, поднявшись на две строчки и заняв 18-е место. Средняя зарплата ИТ-выпускников этого вуза выросла на 13 тысяч рублей и достигла 140 тысяч рублей в месяц. Примечательно, что 80% молодых специалистов остаются работать в Омске после завершения обучения.
Омский государственный технический университет занял 19-е место в рейтинге, где средняя зарплата ИТ-выпускников увеличилась на 5 000 рублей и составила 135 тысяч рублей в месяц. После окончания учёбы 68% специалистов продолжают свою карьеру в Омске.
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