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Борьбу с недобросовестными займодавцами усилят в Беларуси

МИНСК, 9 июн — Sputnik. Рынок займов совершенствуют в Беларуси, также усилят защиту граждан в области микрофинансирования, заявил журналистам член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Нацсобрания Алексей Райко, передает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Он отметил, что очередным этапом совершенствования денежно-кредитной политики в области предоставления займа Нацбанком был разработан проект закона, который предусматривает внесение изменений в Гражданский кодекс, законы Беларуси «О валютном регулировании и валютном контроле», «О рекламе».

Так, единственное жилое помещение, дом с хозяйственными постройками, жилое помещение, доля в квартире не могут являться предметом залога.

сказал Райко

Также законопроект предусматривает запрет на предоставление займов физическим лицам ИП и юрлицам, которые не ведут микрофинансовую деятельность. Исключение составят займы собственным работникам.

Нельзя будет предоставлять займы в иностранной валюте между физическими лицами, а также в эквиваленте иностранных валют или в условных денежных единицах (за исключением близких родственников).

Кроме этого, штрафы, пени, неустойки, не смогут превышать более половины суммы займа.

добавил Райко

По его словам, юридические лица, организации, которые в наименовании имеют слова микрозайм, микрофинансирование, заем, деньги в долг и не занимаются финансовой деятельностью, должны будут в течение семи месяцев после принятия законопроекта ввести правки в уставные документы, изменив свое наименование.

Это делается для того, чтобы наших граждан не вводили в заблуждения. Все эти изменения направлены на совершенствование рынка займов в нашей стране, а также для усиления защиты наших граждан в области микрофинансирования.

резюмировал член Постоянной комиссии

Проект документа был принят депутатами в первом чтении.