Борьбу с недобросовестными займодавцами усилят в Беларуси

Он отметил, что очередным этапом совершенствования денежно-кредитной политики в области предоставления займа Нацбанком был разработан проект закона, который предусматривает внесение изменений в Гражданский кодекс, законы Беларуси «О валютном регулировании и валютном контроле», «О рекламе».
Так, единственное жилое помещение, дом с хозяйственными постройками, жилое помещение, доля в квартире не могут являться предметом залога.
Также законопроект предусматривает запрет на предоставление займов физическим лицам ИП и юрлицам, которые не ведут микрофинансовую деятельность. Исключение составят займы собственным работникам.
Нельзя будет предоставлять займы в иностранной валюте между физическими лицами, а также в эквиваленте иностранных валют или в условных денежных единицах (за исключением близких родственников).
Кроме этого, штрафы, пени, неустойки, не смогут превышать более половины суммы займа.
По его словам, юридические лица, организации, которые в наименовании имеют слова микрозайм, микрофинансирование, заем, деньги в долг и не занимаются финансовой деятельностью, должны будут в течение семи месяцев после принятия законопроекта ввести правки в уставные документы, изменив свое наименование.
Это делается для того, чтобы наших граждан не вводили в заблуждения. Все эти изменения направлены на совершенствование рынка займов в нашей стране, а также для усиления защиты наших граждан в области микрофинансирования.
Проект документа был принят депутатами в первом чтении.