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18 новых ярмарок откроется в Екатеринбурге

В мэрии рассказали о площадках, где этим летом пройдут ярмарки.

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В уральской столице этим летом будут открыты 18 новых площадок для проведения ярмарок. Актуализированный график утвердил глава города Алексей Орлов.

Согласно документу, сезонная ярмарка на проспекте Ленина, 39, пройдет с 1 по 30 августа.

До 29 июня, с 1 до 30 июля, с 1 по 30 августа, с 1 по 30 сентября ярмарки будут работать на следующих площадках:

улица Академика Парина, 35/2;

улица Вильгельма де Геннина, 31;

улица Анатолия Мехренцева, 11;

улица Шаумяна, 93;

городской пляж, улица Кирова;

улица Заводская, 15/7.

До 30 июня, с 1 до 30 июля, с 1 по 30 августа, с 1 по 30 сентября на площадках:

улица Боровая, 19;

Сиреневый бульвар, 2;

улица Варшавская, 26;

улица Латвийская, 52;

улица Циолковского, 27;

улица Чемпионов, 1;

за остановкой «Улица Павла Шаманова»;

на пересечении Рябинина — проспекта Академика Сахарова.

С 27 по 28 июня на площадках:

улица Горького, 4в;

проспект Ленина, 33−35;

Октябрьская площадь, 2.

До 31 декабря горожане также могут посетиь постоянно действующую ярмарку на улице Василия Еремина, 12е.