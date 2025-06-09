18 новых ярмарок откроется в Екатеринбурге

В уральской столице этим летом будут открыты 18 новых площадок для проведения ярмарок. Актуализированный график утвердил глава города Алексей Орлов.
Согласно документу, сезонная ярмарка на проспекте Ленина, 39, пройдет с 1 по 30 августа.
До 29 июня, с 1 до 30 июля, с 1 по 30 августа, с 1 по 30 сентября ярмарки будут работать на следующих площадках:
улица Академика Парина, 35/2;
улица Вильгельма де Геннина, 31;
улица Анатолия Мехренцева, 11;
улица Шаумяна, 93;
городской пляж, улица Кирова;
улица Заводская, 15/7.
До 30 июня, с 1 до 30 июля, с 1 по 30 августа, с 1 по 30 сентября на площадках:
улица Боровая, 19;
Сиреневый бульвар, 2;
улица Варшавская, 26;
улица Латвийская, 52;
улица Циолковского, 27;
улица Чемпионов, 1;
за остановкой «Улица Павла Шаманова»;
на пересечении Рябинина — проспекта Академика Сахарова.
С 27 по 28 июня на площадках:
улица Горького, 4в;
проспект Ленина, 33−35;
Октябрьская площадь, 2.
До 31 декабря горожане также могут посетиь постоянно действующую ярмарку на улице Василия Еремина, 12е.