До 2033 года на Кубани построят тракторный завод «Беларус»

Проект включает демонтаж устаревших промышленных корпусов и строительство нового производственного цеха, складских помещений и приобретение технологического оборудования для запуска новых производственных процессов. По предварительным оценкам, на новом предприятии будет создано не менее 318 рабочих мест. Региональные власти освободят инвестора от уплаты налога на прибыль и налога на имущество в целях стимулирования промышленного роста и развития смежных отраслей.