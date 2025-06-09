Названы вузы Волгограда с самыми высокими зарплатами выпускников в IT-сфере

В лидерах остается Московский физико-технический институт — окончившие его IT-шники зарабатывают по 330 тысяч рублей ежемесячно. На втором месте университет ИТМО и МГУ имени Ломоносова — окончившие их специалисты зарабатывают до 290 тысяч. Лишь немного им уступают выпускники МГХТ имени Баумана, МИФИ и Высшей школы экономики — эти вузы на третьем месте с зарплатами в среднем по 280 тысяч рублей.