Названы вузы Волгограда с самыми высокими зарплатами выпускников в IT-сфере

В лидерах остается Московский физико-технический институт — окончившие его IT-шники зарабатывают по 330 тысяч рублей ежемесячно. На втором месте университет ИТМО и МГУ имени Ломоносова — окончившие их специалисты зарабатывают до 290 тысяч. Лишь немного им уступают выпускники МГХТ имени Баумана, МИФИ и Высшей школы экономики — эти вузы на третьем месте с зарплатами в среднем по 280 тысяч рублей.
Из волгоградских вузов в рейтинг вошли ВолГУ и ВолгГТУ.
Первый университет поднялся на две позиции — с 13-го на 15-е место. Его выпускники зарабатывают в среднем 155 тысяч рублей в месяц, притом, что 70% из них остаются на родине.
Второй вуз лишь немногим уступил земляку-конкуренту — техуниверситет на 16-м месте с ежемесячными доходами окончивших его молодых специалистов 150 тысяч рублей. Однако из его выпускников 44% покидают Волгоградскую область.
«В рейтинг вошли вузы, выпускники которых стали лауреатами Нобелевской премии, а студенты являются победителями крупнейших международных студенческих олимпиад», — уточняют в SuperJob.