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Стали известны участники ПМЭФ-2025

В Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 18 по 21 июня 2025 года в Санкт-Петербурге, примут участие руководители российских министерств и ведомств, а также представители других государств, в их числе — министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, министр энергетики, горнодобывающей промышленности и ВИЭ Алжира Мохамед Аркаб, министр финансов государства Катар Али бин Ахмед Аль Кувари, министр финансов и национальной экономики королевства Бахрейн Салман бин Халифа Аль Халифа, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Эльдар Алишеров, бывший министр иностранных дел Бразилии, представитель ApexBrasil Алоизио Нуньес Феррейра Фильо.

Об этом «РГ» сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что число спикеров и модераторов форума превысит 600 человек. Полный состав спикеров опубликован на сайте ПМЭФ 2025.

Между тем его главная тема в этом году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Особое внимание в деловой повестке планируется уделить укреплению экономического суверенитета, развитию национальных финансовых систем, вопросам технологической независимости и противодействию санкционному давлению.

Всего деловая программа ПМЭФ-2025 включает более 150 мероприятий, охватывающих ключевые темы развития мировой и российской экономики.