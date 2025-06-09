Стали известны участники ПМЭФ-2025

Об этом «РГ» сообщили организаторы мероприятия.
Отмечается, что число спикеров и модераторов форума превысит 600 человек. Полный состав спикеров опубликован на сайте ПМЭФ 2025.
Между тем его главная тема в этом году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Особое внимание в деловой повестке планируется уделить укреплению экономического суверенитета, развитию национальных финансовых систем, вопросам технологической независимости и противодействию санкционному давлению.
Всего деловая программа ПМЭФ-2025 включает более 150 мероприятий, охватывающих ключевые темы развития мировой и российской экономики.