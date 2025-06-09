Стали известны участники ПМЭФ-2025

В Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 18 по 21 июня 2025 года в Санкт-Петербурге, примут участие руководители российских министерств и ведомств, а также представители других государств, в их числе — министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, министр энергетики, горнодобывающей промышленности и ВИЭ Алжира Мохамед Аркаб, министр финансов государства Катар Али бин Ахмед Аль Кувари, министр финансов и национальной экономики королевства Бахрейн Салман бин Халифа Аль Халифа, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Эльдар Алишеров, бывший министр иностранных дел Бразилии, представитель ApexBrasil Алоизио Нуньес Феррейра Фильо.