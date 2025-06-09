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Более 30 тысяч калининградских пенсионеров получили повышенную пенсию

В Калининградской области более 30 тысяч пенсионеров старше 80 лет получают повышенную пенсию.

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Источник: Reuters

Фиксированная плата увеличивается на 100%.

Как сообщает пресс-служба Социального фонда России, сейчас размер фиксированной части составляет 8 907,7 рублей. Перерасчет гражданам, имеющим право на увеличенные выплаты, производится автоматически.

С 2025 года жителям региона старше 80 лет и инвалидам I группы назначают надбавки к пенсиям за уход. Размер доплаты для получателей страховых пенсий — 1 314 рублей, для получателей социальной или государственной пенсии — 1 377 рублей.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в 2026 году в России пенсии проиндексируют два раза — в феврале и в апреле. По предварительным данным, выплаты увеличатся на 4% и 2,3% соответственно.