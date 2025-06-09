«Более 40 рублей — айтишники и шахтеры, 15 — кассиры, 13 — аграрии и лесники». Белстат назвал часовую оплату труда в разных отраслях экономики

Стало известно, сколько в Беларуси платят за час работы. Статистику среднечасовой оплаты труда в различных секторах экономики обнародовали в Белстате.
Согласно данным за 2024 год, самые высоки среднечасовые зарплаты в республике фиксировались в сфере информации и связи, куда также включается IT. Их средняя зарплата за час самая высокая по стране — 43,8 белорусского рубля.
На втором месте в прошлом году оказались работники горнодобывающей отрасли, где в среднем в час зарабатывают 42,5 белорусского рубля.
Еще в топ-5 наиболее оплачиваемых сфер деятельности в Беларуси вошли сотрудники: финансового и страхового сектора (32,2 белрубля в час), химического производства (31,6 белрубля), нефтепереработки (30,7 белрубля).
Самая низкая среднечасовая зарплата оказалась в таких отраслях как сельское, лесное и рыбное хозяйство (13,5 белрубля), розничная торговля (15,7 белрубля), различные виды услуг (около 14,6−15,4 белрубля).
Кстати, напомним, что в мае средняя зарплата выросла в Беларуси и превысила 2613 рублей.
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