На Дону построят полностью роботизированный терминал

Как сказано в сообщении, компания возводит высотный одноэтажный терминал на участке 2 тыс. кв м. Здание высотой 30 м вместит до 8 тыс. палето-мест, где продукция будет приниматься, храниться и отгружаться без участия человека. Люди останутся только в зоне комплектации в соседнем корпусе.