«Каждый год — два-три самолета». Минтранс сказал про обновление парка воздушных судов «Белавиа»

Сейчас «Белавиа» были куплены три самолета Airbus A330−200, которые могут совершать дальние беспосадочные перелеты. В последующем Минтрансом рассматриваются варианты покупки среднемагистральных и дальнемагистральных воздушных судов. При этом прорабатываются варианты покупки как российских, так и китайских самолетов. Также Беларусь планирует каждый год покупать новые самолеты для парка авиакомпании.