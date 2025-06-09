«Каждый год — два-три самолета». Минтранс сказал про обновление парка воздушных судов «Белавиа»

Стало известно, что Беларусь планирует покупать по два-три самолета в год. Об этом министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович рассказал на «Первом информационном» телеканале.
Сейчас «Белавиа» были куплены три самолета Airbus A330−200, которые могут совершать дальние беспосадочные перелеты. В последующем Минтрансом рассматриваются варианты покупки среднемагистральных и дальнемагистральных воздушных судов. При этом прорабатываются варианты покупки как российских, так и китайских самолетов. Также Беларусь планирует каждый год покупать новые самолеты для парка авиакомпании.
— Каждый год мы планируем — пока это планы — по два-три самолета покупать, — сообщил Ляхнович.
Также Минтранс сообщил, что востребованные чартеры из Беларуси летают в Турцию, Египет и Китай.
Между тем синоптик Дмитрий Рябов пообещал белорусам «персиковое» лето 2025: «Жарче нормы из-за горячих атмосферных монстров, но и с периодами, когда нужны будут куртки».