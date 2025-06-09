Новые суммы. Новосибирцам проиндексируют материнский капитал в июле 2025 года

В результате, сумма капитала на первого ребенка составит 690 266,95 рублей, а на второго ребенка — 912 162,09 рублей.
Если семья уже получала материнский капитал на первого ребенка, то для второго ребенка сумма составит 221 895,14 рублей.
Вот основные изменения в размере материнского капитала в 2025 году:
• На первого ребенка: 690 266,95 рублей.
• На второго ребенка:
• 912 162,09 рублей (если маткапитал на первого ребенка не получался).
• 221 895,14 рублей (если маткапитал на первого ребенка уже получен).
• На третьего и последующих детей: 912 162,09 рублей.
Направления использования материнского капитала:
1. Улучшение жилищных условий: покупка, строительство или реконструкция жилья, погашение ипотечного кредита.
2. Образование детей: оплата обучения в детских садах, школах, колледжах и вузах, а также проживание в общежитиях.
3. Формирование накопительной пенсии для матери.
4. Социальная адаптация детей с инвалидностью.
5. Ежемесячные выплаты для семей с низким доходом.
Как получить материнский капитал?
Для оформления сертификата материнского капитала необходимо обратиться в Социальный фонд России или воспользоваться порталом Госуслуг. Важно отметить, что обналичивание материнского капитала запрещено.
Законодательные аспекты:
Срок действия материнского капитала не ограничен, что позволяет семьям планировать его использование в удобное для них время.