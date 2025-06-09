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Новые суммы. Новосибирцам проиндексируют материнский капитал в июле 2025 года

В июле 2025 года размер материнского капитала будет увеличен на 9,5% по сравнению с предыдущим годом.

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В результате, сумма капитала на первого ребенка составит 690 266,95 рублей, а на второго ребенка — 912 162,09 рублей.

Если семья уже получала материнский капитал на первого ребенка, то для второго ребенка сумма составит 221 895,14 рублей.

Вот основные изменения в размере материнского капитала в 2025 году:

• На первого ребенка: 690 266,95 рублей.

• На второго ребенка:

• 912 162,09 рублей (если маткапитал на первого ребенка не получался).

• 221 895,14 рублей (если маткапитал на первого ребенка уже получен).

• На третьего и последующих детей: 912 162,09 рублей.

Направления использования материнского капитала:

1. Улучшение жилищных условий: покупка, строительство или реконструкция жилья, погашение ипотечного кредита.

2. Образование детей: оплата обучения в детских садах, школах, колледжах и вузах, а также проживание в общежитиях.

3. Формирование накопительной пенсии для матери.

4. Социальная адаптация детей с инвалидностью.

5. Ежемесячные выплаты для семей с низким доходом.

Как получить материнский капитал?

Для оформления сертификата материнского капитала необходимо обратиться в Социальный фонд России или воспользоваться порталом Госуслуг. Важно отметить, что обналичивание материнского капитала запрещено.

Законодательные аспекты:

Срок действия материнского капитала не ограничен, что позволяет семьям планировать его использование в удобное для них время.