Болгарские порты могут войти в Транскаспийский коридор

«Наши позиции по многим глобальным вопросам совпадают. Поддержка взаимных инициатив уже стала доброй традицией. Успешно развивается наше сотрудничество в многосторонних структурах. Я выразил признательность болгарской стороне, г-ну президенту за поддержку инициативы Казахстана по открытию Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы. Текущие геополитические конфликты в мире вызывают обеспокоенность у наших стран. Мы убеждены, что все проблемы должны решаться мирным и политико-дипломатическим путем. Мы придаем особое значение дальнейшему развитию многосторонней дипломатии. Договорились и впредь объединять усилия и взаимодействовать на международном уровне, а также активно участвовать в деле укрепления мира и стабильности. Рассчитываю, что данный визит президента Радева в нашу страну придаст новый импульс расширению двусторонних связей», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.