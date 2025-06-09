Татарстан повысит тарифы ЖКХ на 17,5 процентов

В Казани и Набережных Челнах платежи за отопление подорожают на 22,3%, за горячую воду — на 21,6%, за электричество — на 19%. В 870 муниципалитетах республики максимальный рост составит 17,5%. Власти объясняют это необходимостью модернизации ЖКХ и поддержания стабильной работы коммунальных служб.