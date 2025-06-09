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Татарстан повысит тарифы ЖКХ на 17,5 процентов

С 1 июля жители Татарстана столкнутся с ростом тарифов на коммунальные услуги. В среднем платежи вырастут на 17,5%, что выше общероссийского показателя в 11,9%. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.

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Основными причинами индексации стали износ инфраструктуры, рост цен на энергоносители и увеличение затрат на вывоз мусора. Кроме того, влияние оказали инфляция и климатические факторы. В разных регионах страны рост тарифов варьируется от 4% до 21,1%.

В Казани и Набережных Челнах платежи за отопление подорожают на 22,3%, за горячую воду — на 21,6%, за электричество — на 19%. В 870 муниципалитетах республики максимальный рост составит 17,5%. Власти объясняют это необходимостью модернизации ЖКХ и поддержания стабильной работы коммунальных служб.

Ранее тарифы в России повышали дважды в 2022 году — в июле и декабре. Летом 2024 года индексация составила 9,8%. Согласно прогнозу, в 2026 и 2027 годах рост тарифов замедлится до 5,4% и 4,8% соответственно.