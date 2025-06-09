Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре снесут самострой в Промышленном районе

Победа была отдана тому, кто предложил демонтировать объект за 149 тыс. рублей.

Качество жизни в вашем регионе

В Самаре 6 июня 2025 года подвели итоги торгов по определению подрядчика, который снесет самовольную постройку площадью 69,8 кв. м на углу Нагорной и Краснодонской в Промышленном районе.

Со стороны улицы Нагорной на здании имеется вывеска «Шиномонтаж», со стороны улицы Краснодонской — вывеска «Автомойка».

Торги привлекли 4 участников. Имя победителя закупки торговая площадка не раскрывает.

Начальная стоимость контракта составляла 550 тыс. рублей. Он будет действовать до 31 июля 2025 года, пишет СитиТраффик.