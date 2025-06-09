В Самаре снесут самострой в Промышленном районе

В Самаре 6 июня 2025 года подвели итоги торгов по определению подрядчика, который снесет самовольную постройку площадью 69,8 кв. м на углу Нагорной и Краснодонской в Промышленном районе.
Со стороны улицы Нагорной на здании имеется вывеска «Шиномонтаж», со стороны улицы Краснодонской — вывеска «Автомойка».
Торги привлекли 4 участников. Имя победителя закупки торговая площадка не раскрывает.
Начальная стоимость контракта составляла 550 тыс. рублей. Он будет действовать до 31 июля 2025 года, пишет СитиТраффик.