Зарплаты в гостиничном бизнесе в Прикамье выросли на 58%

Лидером по уровню предлагаемых соискателям зарплат в Пермском крае стала позиция су-шефа (заместителя шеф-повара в ресторанах) — кандидаты могли рассчитывать в среднем на 79,8 тыс. руб. в месяц, что на 14% выше показателей прошлого года. На 4% за год выросли средние зарплатные предложения для горничных — весной 2025 года соискателям на эту позицию предлагали в среднем около 65 тыс. руб. в месяц.