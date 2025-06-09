В Таре строят мусоросортировочный комплекс мощностью до 45 тысяч тонн

Новый комплекс будет способен перерабатывать до 45 тысяч тонн отходов в год. При этом мощность захоронения составит не менее 25 тысяч тонн, а участок компостирования сможет обрабатывать минимум 24 тысячи тонн в год. Ожидается, что доля вторичных продуктов, получаемых в процессе переработки, составит от 15 до 30%, не включая органические фракции, которые будут направлены на компостирование.