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В Таре строят мусоросортировочный комплекс мощностью до 45 тысяч тонн

К 2028 году в регионе планируется возвести три новых комплекса.

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Источник: Om1 Омск

В Таре началось строительство современного объекта для обработки отходов, сообщили в Министерстве природных ресурсов Омской области.

Новый комплекс будет способен перерабатывать до 45 тысяч тонн отходов в год. При этом мощность захоронения составит не менее 25 тысяч тонн, а участок компостирования сможет обрабатывать минимум 24 тысячи тонн в год. Ожидается, что доля вторичных продуктов, получаемых в процессе переработки, составит от 15 до 30%, не включая органические фракции, которые будут направлены на компостирование.

Стоит отметить, что к 2028 году в Омской области планируется строительство трёх новых мусоросортировочных комплексов. Один из них будет аналогичен тому, что возводится в Таре, и расположится в Омском районе. Ещё один объект по обращению с твёрдыми коммунальными отходами появится в Таврическом районе.