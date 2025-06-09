Врачи — самые дефицитные специалисты на Кубани

Дефицит кадров в розничной торговле длится уже несколько лет. В прошлом году проблема обострилась, а в этом году ситуация не изменилась: не хватает товароведов, продавцов, поваров, пекарей и кондитеров. При этом число резюме увеличилось на 19% по сравнению с маем 2024 года, а количество вакансий уменьшилось на 40%.