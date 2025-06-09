Врачи — самые дефицитные специалисты на Кубани

Особенно остро дефицит ощущался в розничной торговле и медицине. В рознице на одну вакансию приходилось всего 2,3 резюме, а в медицине — 1,9. Для сравнения, в марте показатели были 2,7 и 2,1 соответственно.
Согласно hh.индексу, который показывает соотношение резюме к вакансиям, нормальным считается диапазон от 4 до 8. Показатели ниже 4 говорят о дефиците кадров, а ниже 2 — о сильном кадровом голоде.
Дефицит кадров в розничной торговле длится уже несколько лет. В прошлом году проблема обострилась, а в этом году ситуация не изменилась: не хватает товароведов, продавцов, поваров, пекарей и кондитеров. При этом число резюме увеличилось на 19% по сравнению с маем 2024 года, а количество вакансий уменьшилось на 40%.
В медицине нехватка кадров ощущается почти во всех направлениях, уточнили в пресс-службе hh.ru.