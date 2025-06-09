Застройщики Кумженской рощи не заключили договор с правительством Дона

Договоры о комплексном развитии территории в районе Кумженской рощи от застройщиков — ГК «Эталон» и ГК Dogma, пока не предоставлены правительству Ростовской области. Об этом сообщил ДОМОСТРОЙДОН. РУ со ссылкой на министра строительства региона Сергея Куца.