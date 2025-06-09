Законы о пенсионном обеспечении и соцстраховании изменятся в Беларуси. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале Палаты представителей Национального собрания.
В сообщении говорится, что законопроект «Об изменении законов по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения» был принят депутатами во втором чтении. Документом предусматривается ряд новаций.
Сказано, что гражданам-плательщикам налога на профессиональный доход будет предоставлено право (при желании) на ежегодной основе проводить доплату фонд соцзащиты обязательных страховых взносов на пенсионное страхование для формирования своих будущих пенсионных гарантий.
Кроме того, совершенствуются подходы, касающиеся уплаты взносов индивидуальными предпринимателями. В том случае, если доход за год составил до 12 минимальных зарплат, то взносы в бюджет фонда уплачиваются из фактического дохода в размере 35%. Если же доход за год от 12 минимальных заработных плат, то взносы уплачиваются из 12 минимальных зарплат или же по желанию ИП из большей суммы в размере 35%.
«Переносятся сроки уплаты взносов в Фонд с 1 марта на 31 марта года, следующего за отчетным», — уточнили в сообщении.
Говорится, что устанавливается особый порядок уплаты взносов в ФСЗН в том случае, если установлены «серые» схемы выплат зарплат. Так, для работодателей отменяется с выплаченной заработной платы в «конвертах» ограничительная норма, связанная с начислением взносов в бюджет фонда из пяти средних зарплат стране.
Отмечается, что размер обязательных страховых взносов на скрытую зарплату для работодателей будет производиться из фактических выплат сотруднику, но не ниже, чем из размера 1/30 пятикратной величины средней заработной платы в стране за месяц, который предшествует месяцу выявленного факта, за каждый день выполнения работ.
Сказано, что для сотрудников, которые получают зарплату «в конвертах», в страховой стаж пенсии будут учитываться выплаты из размера минимальной заработной платы.
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