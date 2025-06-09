Законы о пенсионном обеспечении и соцстраховании изменятся в Беларуси

Кроме того, совершенствуются подходы, касающиеся уплаты взносов индивидуальными предпринимателями. В том случае, если доход за год составил до 12 минимальных зарплат, то взносы в бюджет фонда уплачиваются из фактического дохода в размере 35%. Если же доход за год от 12 минимальных заработных плат, то взносы уплачиваются из 12 минимальных зарплат или же по желанию ИП из большей суммы в размере 35%.