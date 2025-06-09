FT сообщила о проблеме Франции с наращиванием военных расходов

После начала украинского конфликта Макрон выступал за то, чтобы Европа стала независимой военной державой, одновременно поддерживая Киев поставками оружия. Тем не менее критики утверждают, что Франция не может отправить столько военной помощи Украине, сколько Германия и Великобритания. Финансирование Украины и размещение французских войск на восточном фланге НАТО уже привели к перерасходу средств в 2024 году, что заставило министерство обороны задержать выплаты по счетам на сумму около €8 млрд.