На Дону летом трудоустроят 5 тысяч подростков

По словам начальника управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергея Григоряна, центры занятости региона активно сотрудничают с работодателями. Подростки могут подать заявку на временную работу через портал «Работа России». Им предлагается работа, не требующая специальной квалификации, с сокращенной рабочей неделей. Специалисты помогут подобрать вакансии, соответствующие возрасту и интересам, и окажут консультационную поддержку.