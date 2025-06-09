Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону летом трудоустроят 5 тысяч подростков

Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Качество жизни в вашем регионе

В Ростовской области подросткам предлагают разнообразные варианты подработки, включающие вакансии упаковщиков, сортировщиков, помощников в музеях и библиотеках, а также участие в благоустройстве территорий.

В сельской местности школьники могут помогать в сельскохозяйственных работах.

Все предлагаемые вакансии подразумевают официальное трудоустройство, достойную оплату и защиту прав несовершеннолетних работников.

По словам начальника управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергея Григоряна, центры занятости региона активно сотрудничают с работодателями. Подростки могут подать заявку на временную работу через портал «Работа России». Им предлагается работа, не требующая специальной квалификации, с сокращенной рабочей неделей. Специалисты помогут подобрать вакансии, соответствующие возрасту и интересам, и окажут консультационную поддержку.

На данный момент служба занятости заключила около 500 договоров с компаниями, готовыми принять на работу подростков.

Заработная плата предлагается не ниже МРОТ, пропорционально отработанному времени, а рабочий график соответствует требованиям трудового законодательства.

Подработка для подростков в возрасте 14−18 лет — это ценный опыт, позволяющий получить первые навыки, заработать деньги и научиться взаимодействовать в коллективе.

Помощь в поиске работы можно получить в центрах занятости населения Ростовской области, адреса и телефоны которых доступны на сайте областной службы занятости.