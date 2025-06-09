На Дону летом трудоустроят 5 тысяч подростков

В Ростовской области подросткам предлагают разнообразные варианты подработки, включающие вакансии упаковщиков, сортировщиков, помощников в музеях и библиотеках, а также участие в благоустройстве территорий.
В сельской местности школьники могут помогать в сельскохозяйственных работах.
Все предлагаемые вакансии подразумевают официальное трудоустройство, достойную оплату и защиту прав несовершеннолетних работников.
По словам начальника управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергея Григоряна, центры занятости региона активно сотрудничают с работодателями. Подростки могут подать заявку на временную работу через портал «Работа России». Им предлагается работа, не требующая специальной квалификации, с сокращенной рабочей неделей. Специалисты помогут подобрать вакансии, соответствующие возрасту и интересам, и окажут консультационную поддержку.
На данный момент служба занятости заключила около 500 договоров с компаниями, готовыми принять на работу подростков.
Заработная плата предлагается не ниже МРОТ, пропорционально отработанному времени, а рабочий график соответствует требованиям трудового законодательства.
Подработка для подростков в возрасте 14−18 лет — это ценный опыт, позволяющий получить первые навыки, заработать деньги и научиться взаимодействовать в коллективе.
Помощь в поиске работы можно получить в центрах занятости населения Ростовской области, адреса и телефоны которых доступны на сайте областной службы занятости.