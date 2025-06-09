Строительство крупного технопарка запланировано в Нижнем Новгороде

Документ, выданный региональным министерством строительства 13 мая, будет действовать до конца 2026 года. Проект реализует управляющая компания «Электроник Технолоджи Парк». Производственный комплекс разместится на территории компании по адресу улица Нартова, 6, в Советском районе областного центра. Проект строительства получил положительное заключение государственной экспертизы ещё в октябре прошлого года.
Согласно информации на официальном сайте проекта, будущий технопарк получит название «Эркон». Общая площадь производственных помещений с современным испытательным оборудованием составит почти 36 тысяч квадратных метров. Помимо производственных мощностей, в состав комплекса войдёт образовательный центр, который планируется аккредитовать в качестве вуза.
Ранее сообщалось, что экотехнопарк в Дзержинске Нижегородской области планируется открыть до конца 2025 года.