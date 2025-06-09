Строительство крупного технопарка запланировано в Нижнем Новгороде

Документ, выданный региональным министерством строительства 13 мая, будет действовать до конца 2026 года. Проект реализует управляющая компания «Электроник Технолоджи Парк». Производственный комплекс разместится на территории компании по адресу улица Нартова, 6, в Советском районе областного центра. Проект строительства получил положительное заключение государственной экспертизы ещё в октябре прошлого года.