Минцифры предлагает монетизировать систему электронного правительства

«Если сервис становится платным, он должен работать как часы. Если запрос направляется в неработающий по любым причинам сервис, то он не может быть платным. Не должна взиматься плата и если в системе нет ответа на запрос. Также важный критерий — это скорость ответа. Оптимальным было бы не более 1 минуты, но пока этого требования как общего нормативного нет. Почему это так важно? Потому что все коммерческие запросы связаны с бизнес-процессами, а бизнес-процессы в цифровую эпоху — это быстрые процессы. Если я занимаюсь обслуживанием клиентов, то не могу ждать ответа 1−2 часа, клиент уйдет к конкурентам, и бизнес-процесс будет нарушен», — считает эксперт.