Ленобласть досрочно выполнила целевой показатель по жилью на 2030 год

Как пишет портал Online47, по темпам строительства жилья регион входит в число лидеров страны. Только за 2024 год в области построено свыше 4 млн «квадратов», причем около двух третей — это частные дома. Власти отмечают, что все больше людей выбирают Ленобласть как постоянное место жительства.