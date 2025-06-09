Ленобласть досрочно выполнила целевой показатель по жилью на 2030 год

Ленинградская область ввела с 2019 года 20 млн квадратных метров жилья, досрочно достигнув целевого ориентира нацпроекта «Жилье и городская среда» — 2 квадратных метра на человека. Об этом сообщил зампред правительства России Марат Хуснуллин на заседании президиума комиссии по региональному развитию.
Как пишет портал Online47, по темпам строительства жилья регион входит в число лидеров страны. Только за 2024 год в области построено свыше 4 млн «квадратов», причем около двух третей — это частные дома. Власти отмечают, что все больше людей выбирают Ленобласть как постоянное место жительства.
— Каждый год появляются десятки новых школ и детсадов, благоустраивается порядка 150 общественных пространств — от скверов в малых городах до набережных в крупных районах, — заявил зампред правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.
За последние шесть лет в регионе появилось 72 новых школы и детских сада, 20 объектов здравоохранения, 19 учреждений культуры и 39 спортивных комплексов. Также благоустроено более 780 общественных территорий. С 2025 года начнет действовать новый нацпроект «Инфраструктура для жизни», объединяющий цели прежних программ.