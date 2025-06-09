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В Морозовском районе прекратили работать девять автобусных маршрутов

Из-за массовой поломки автобусов жители Морозовского района оказались изолированы от города.

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По информации районной администрации, с 9 июня прекратили работу девять автобусных маршрутов.

Среди отменённых направлений: Морозовск — Власов — Морозовск; Морозовск — Гурин — Морозовск; Морозовск — Покровский — Морозовск; Морозовск — Чекалов — Морозовск; Морозовск — Козинка — Морозовск; Морозовск — Костино-Быстрянский — Морозовск; Морозовск — Великанов — Морозовск; Морозовск — Александров — Морозовск; Морозовск — Гагаринское сельское поселение — Морозовск.

Когда движение автобусов будет восстановлено, пока неизвестно. Районная администрация просит отнестись с пониманием к ситуации.