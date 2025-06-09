В Морозовском районе прекратили работать девять автобусных маршрутов

По информации районной администрации, с 9 июня прекратили работу девять автобусных маршрутов.
Среди отменённых направлений: Морозовск — Власов — Морозовск; Морозовск — Гурин — Морозовск; Морозовск — Покровский — Морозовск; Морозовск — Чекалов — Морозовск; Морозовск — Козинка — Морозовск; Морозовск — Костино-Быстрянский — Морозовск; Морозовск — Великанов — Морозовск; Морозовск — Александров — Морозовск; Морозовск — Гагаринское сельское поселение — Морозовск.
Когда движение автобусов будет восстановлено, пока неизвестно. Районная администрация просит отнестись с пониманием к ситуации.