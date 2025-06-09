Объемы закупок госкомпаний у малых и средних предпринимателей Самарской области выросли на 81%

«В прошлом году объем закупок крупнейших заказчиков с госучастием у малого и среднего бизнеса вырос более чем на 20% и превысил 9,6 трлн рублей. Положительная динамика сохраняется и в этом году. За первый квартал заключено договоров на 1,8 трлн, это на 14% больше, чем было год назад. Для компаний с госучастием — это уже не столько выполнение квот, сколько работа с МСП как равноправными партнерами», — сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика»/