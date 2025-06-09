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Власти установили надзор за самозанятыми Екатеринбурга

В администрации Екатеринбурга создали рабочую группу по мониторингу самозанятых.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов создал рабочую группу по мониторингу самозанятых. Соответствующий документ опубликован на официальном портале городской администрации.

Председателем рабочей группы назначена и. о. замглавы города — директор департамента финансов Анна Турунцева и ее подчиненные. Судя по тексту документа, рабочая группа будет мониторить переход горожан в статус самозанятых.

За 2024 год число самозанятых в Свердловской области выросло на 36% к уровню предыдущего года, до 360 557 человек. В уральской столице насчитывается 162,2 тыс. человек, которые перешли на специальный налоговый режим.