Власти установили надзор за самозанятыми Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов создал рабочую группу по мониторингу самозанятых. Соответствующий документ опубликован на официальном портале городской администрации.
Председателем рабочей группы назначена и. о. замглавы города — директор департамента финансов Анна Турунцева и ее подчиненные. Судя по тексту документа, рабочая группа будет мониторить переход горожан в статус самозанятых.
За 2024 год число самозанятых в Свердловской области выросло на 36% к уровню предыдущего года, до 360 557 человек. В уральской столице насчитывается 162,2 тыс. человек, которые перешли на специальный налоговый режим.