В Татарстане создадут новую экономическую зону

«Особые экономические зоны за 20 лет доказали свою эффективность как драйверы развития территорий», — отметил Новак. По его словам, сейчас в России реализуется более 1,3 тысячи проектов в ОЭЗ с общим объемом инвестиций 6,6 триллиона рублей.