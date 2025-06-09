В Татарстане создадут новую экономическую зону

Правительство России одобрило создание ОЭЗ площадью 16,5 гектаров, где будут развивать биотехнологии. Об этом сообщила пресс-служба кабмина после заседания межведомственной рабочей группы под руководством вице-премьера Александра Новака.
Новая зона должна привлечь более 15 миллиардов рублей инвестиций и создать около 450 рабочих мест к 2034 году. Среди ключевых проектов — переработка льна и хлопка в биоволокно, производство сорбентов и удобрений. Два из шести запланированных проектов реализует компания «Татнефть».
«Особые экономические зоны за 20 лет доказали свою эффективность как драйверы развития территорий», — отметил Новак. По его словам, сейчас в России реализуется более 1,3 тысячи проектов в ОЭЗ с общим объемом инвестиций 6,6 триллиона рублей.
Строительство инфраструктуры «Зеленой долины» оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что инициатором создания зоны выступила «Татнефть», рассматривавшая для этого территории четырех районов Татарстана. В республике уже работают две ОЭЗ — «Алабуга» и «Иннополис», которые стали важными точками экономического роста.
Напомним, Афганистан примет участие в международном образовательном форуме в Казани.